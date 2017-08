FrankfurtDie Europäische Zentralbank (EZB) erwartet trotz einer sich verbreiternden wirtschaftlichen Erholung im Euro-Raum keinen schnellen Anstieg der Verbraucherpreise. Die Inflation werde in den nächsten Monaten in etwa auf dem aktuellen Niveau bleiben, teilte die EZB in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Wirtschaftsbericht mit. Der binnenwirtschaftliche Kostendruck, der beispielsweise vom Lohnwachstum ausgehe, sei weiterhin nur mäßig ausgeprägt.

Nach Jahren im Konjunkturtal greift im Euro-Raum die wirtschaftliche Erholung inzwischen immer mehr um sich. So nahm im zweiten Quartal das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der 19-Länder-Gemeinschaft um 0,6 Prozent zu. Dennoch lag die Teuerungsrate im Juli mit 1,3 Prozent weit vom EZB-Ziel einer Inflation von knapp unter zwei Prozent entfernt. Immer noch sei ein sehr erheblicher Grad an geldpolitischer Konjunkturhilfe nötig, damit sich im Euro-Raum allmählich Inflationsdruck aufbaue, erklärten die Währungshüter.