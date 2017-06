SintraMario Draghis Rede auf der Konferenz der Europäischen Zentralbank im portugiesischen Sintra stand in diesem Jahr unter deutlich besseren Vorzeichen als 2016. Vor einem Jahr hatten die Briten gerade für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Draghi musste nach seiner Rede sofort zu einem Krisengipfel nach Brüssel fliegen.

Verglichen damit ist die politische und wirtschaftliche Lage im Euroraum heute deutlich stabiler. „Alle Zeichen deuten nun auf eine Festigung und Verbreiterung der Erholung in der Euro-Zone hin“, sagte Draghi. Im ersten Quartal wuchs die Wirtschaft im Euroraum mit 0,5 Prozent fast doppelt so stark wie in den USA. Selten war das Wachstum in allen Euro-Ländern so ausgeglichen – Griechenland bildet die einzige Ausnahme. Das höhere Wachstum schlägt sich jedoch kaum in der Preisentwicklung nieder. „Die Inflationsentwicklung ist schwächer als man im historischen Vergleich erwarten würde“, sagte Draghi.