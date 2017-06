SintraMario Draghi bewegt mit seinen Lippen die Märkte. Das gilt vor allem in der aktuellen Phase, wo die EZB gerade dabei ist, ihren geldpolitischen Kurs zu ändern. Optimistische und pessimistische Töne sind daher sehr genau abgewogen, um zu starke Marktreaktionen zu vermeiden. Doch das gelingt nicht immer.

In seiner Rede am Dienstag hatte sich Draghi optimistisch zum Wachstum in der Euro-Zone geäußert und gab sich zuversichtlicher, dass die Notenbank ihr Inflationsziel von knapp zwei Prozent wieder erreichen könne. Das sorgte zunächst für einen deutlichen Anstieg des Euro auf 1,1388 Dollar. Der Euro erreichte damit wieder das Niveau vor dem Brexit-Referendum vor rund einem Jahr. Aussagen von EZB-Insidern nahmen den anfänglichen Spekulationen auf eine straffere Geldpolitik allerdings den Wind aus den Segeln. Daraufhin fiel die Gemeinschaftswährung binnen Minuten um rund einen halben US-Cent auf 1,1326 Dollar. Dax und EuroStoxx50 notierten jeweils kaum verändert bei 12.657 und 3538 Punkten.