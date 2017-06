WienDie EZB wird laut Ratsmitglied Ewald Nowotny auf ihren nächsten beiden Zinstreffen voraussichtlich über die Zukunft der Anleihenkäufe diskutieren. „Ich nehme an, dass wir sowohl im Juli wie dann im September bei den Policy Meetings über dieses Thema sprechen“, sagte Österreichs Notenbankgouverneur am Freitag in Wien. Die Märkte rechneten damit, dass die Käufe nach 2017 zurückgefahren werden. Nowotny ging zudem auf die zuletzt schwache Inflationsentwicklung ein. „Das ist eine erhebliche Herausforderung für die Politik der EZB“, sagte der Notenbanker.