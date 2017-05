WienDie Arbeitnehmer im Euro-Raum können nach Einschätzung von Österreichs Notenbankchef Ewald Nowotny auf ein wieder stärkeres Lohnwachstum hoffen. Aus seiner Sicht werde das aber mit einiger zeitlicher Verzögerung geschehen, sagte das EZB-Ratsmitglied am Montag in Wien. „Wenn sich der Aufschwung mehr festigt, denke ich, dass wir eine höhere Lohndynamik erwarten können.“ Auch die Kerninflation, in der schwankungsreiche Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert werden, werde dann wieder stärker anziehen.