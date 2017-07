FrankfurtLettlands Notenbankchef Ilmars Rimsevics hält wegen der schwachen Inflation im Euro-Raum eine Fortsetzung des EZB-Anleihenkaufprogrammms in den nächsten Jahren für möglich. Auf einer Veranstaltung in Riga ging das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag auf die aktuell schwache Inflationsentwicklung ein und sagte: „Das bedeutet, dass dieses Programm für mindestens die nächsten paar Jahre weiterlaufen könnte“.

Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp unter zwei Prozent an. Im Juni lag sie mit 1,3 Prozent noch weit unter dieser Zielmarke.