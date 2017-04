TallinnEZB-Ratsmitglied Ardo Hansson hält die Zeit für konkrete Änderungen der Geldpolitik noch nicht für gekommen. „Wir müssen noch mehr hereinkommende Wirtschaftsdaten sehen“, sagte Estlands Zentralbankchef am Mittwoch in Tallinn. In ihrem jüngsten Wirtschaftsbericht hatte die Europäische Zentralbank (EZB) erklärt, der EZB-Rat sei zuversichtlicher geworden, dass sich die konjunkturelle Expansion festige und verbreitere. In Deutschland waren wegen der zuletzt positiven Daten die Rufe nach einem Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik wieder lauter geworden.