WienÖsterreichs Notenbank-Gouverneur Ewald Nowotny hält nicht viel vom jüngsten Kursanstieg des Euro. „Also hilfreich ist es nicht. Aber wie gesagt, die EZB hat kein Wechselkursziel“, sagte das EZB-Ratsmitglied am Mittwoch am Rande einer Veranstaltung in Wien. Die Gemeinschaftswährung legte allein seit Anfang Dezember rund 3,5 Prozent auf aktuell 1,22 Dollar zu. Ein starker Euro dämpft tendenziell die Exporte und verbilligt die Einfuhren, was die Inflation bremst. Die Notenbank müsse die Kursentwicklung weiter beobachten, sagte Nowotny.