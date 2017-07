Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich optimistisch für das Wachstum im Euroraum gezeigt. Dennoch hält er eine vorsichtige Kommunikation für geboten.

FrankfurtAuf seiner Sitzung im Juni hat der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) über die besseren Aussichten für die Wirtschaft im Euroraum diskutiert. Gleichzeitig warnten Mitglieder jedoch vor starken Ausschlägen an den Finanzmärkten, wie aus den Sitzungsprotokollen der Notenbank hervorgeht.

Aktuell kauft die Notenbank jeden Monat für 60 Milliarden Euro vornehmlich Staatsanleihen der Euro-Länder. Damit will sie die Wirtschaft ankurbeln und die Inflation im Euro-Raum in Richtung ihres Ziels von knapp zwei Prozent bringen. Angesichts der sich aufhellenden Wirtschaft im Währungsraum rechnen viele Ökonomen damit, dass die EZB ihre Bondskäufe ab Januar 2018 schrittweise herunterfährt. Die Aussicht auf eine etwas weniger expansive Geldpolitik sorgt derzeit für deutliche Bewegung an den Märkten. In der vergangenen Woche hatte eine Rede von EZB-Präsident Mario Draghi den Euro-Kurs und die Renditen europäischer Staatsanleihen nach oben getrieben, weil sie als Hinweis auf eine weniger lockere Geldpolitik verstanden worden war.

In den Protokollen der Juni-Sitzung heißt es, „eine vorsichtige Kommunikation ist weiterhin erforderlich.“ Vor allem sollten Signale vermieden werden, „die zu einer verfrühten Straffung der Finanzierungsbedingungen führen könnten“, was die Fortschritte bei der Inflationsentwicklung zunichtemachen könnte.

Gleichzeitig steht in den Protokollen aber auch, dass darüber diskutiert worden sei, den Hinweis auf eine mögliche Ausweitung der monatlichen Anleihekäufe aus dem Eingangsstatement von Notenbankpräsident Mario Draghi zu streichen. Die Ratsmitglieder hätten über eine Streichung diskutiert, sich aber dagegen entschieden, weil der wirtschaftliche Aufschwung zunächst auch zu einer höheren Inflation führen müsse.