FrankfurtDie Zuversicht hat sich gebessert, nachdem die EZB wohl in Erwägung zieht, ihr Anleihe-Kaufprogramm um mindestens neun Monate bei 30 Milliarden Euro pro Monat zu verlängern. Italienische und spanische Anleihen haben sich erholt, wobei die Renditen im Bereich von acht bis 30 Jahren seit Ende der letzten Woche um etwa sechs bis acht Basispunkte gesunken sind. In Deutschland war der Rendite-Rückgang eingeschränkter, obwohl 10-jährige Bunds amerikanische Staatsanleihen in dieser Woche um sechs Basispunkte stärker gestiegen sind.

Die Outperformance der europäischen Zinsstrukturkurven könnte den Appetit auf ein erhöhtes Risiko bei der durchschnittlichen Laufzeiten widerspiegeln. Anleger erwarten, dass die Zentralbank gezwungen sein könnte, länger laufenden Anleihen zu kaufen, da immer weniger kurzfristige Anleihen zur Verfügung stehen.