FrankfurtDie Europäische Zentralbank (EZB) nähert sich mit ihren in Deutschland umstrittenen Staatsanleihenkäufen der Schwelle von 1,5 Billionen Euro. In der Woche bis zum 14. April nahmen die EZB und die nationalen Notenbanken öffentliche Schuldentitel im Umfang von 12,48 Milliarden Euro in ihre Bücher, wie die EZB am Dienstag in Frankfurt mitteilte. In der Woche zuvor waren es noch 16,68 Milliarden Euro. Damit wurden inzwischen Staatstitel und andere öffentliche Schuldenpapiere im Volumen von 1,49 Billionen Euro erworben. Die Währungshüter kaufen diese seit März 2015.