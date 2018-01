FrankfurtZwei verdeckte Ermittlerinnen, drei Dutzend Observationsteams, zwei Staatsanwälte und Agenten des amerikanischen Geheimdienstes CIA: Mit einem mehr als üppigen Aufgebot gelang der Polizei 2007 in Köln einer der größten Schläge gegen Geldfälscher, als sie das Atelier von Hans-Jürgen Kuhl stürmte. Die Beamten fanden kistenweise Dollar-Blüten im Wert von über 16 Millionen Dollar.

Der Dollar ist bei Fälschern besonders beliebt. Im Popularitätsranking folgt danach der Euro. Geldfälscher haben im vergangenen Jahr etwas mehr Euro-Blüten in Umlauf gebracht als 2016. Polizei, Handel und Banken zogen weltweit rund 694.000 gefälschte Euro-Banknoten aus dem Verkehr. Das waren rund 1,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte. Fälscher richteten mit Euro-Blüten einen Schaden von rund 36 Millionen Euro an. 2016 waren es noch 40 Millionen Euro. Damals hatte es besonders große Schäden mit 500-Euro-Scheinen gegeben.