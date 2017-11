FrankfurtDer Bundesverband deutscher Banken (BdB), die Lobbyorganisation der Privatbanken, hat von der EZB eine deutliche Entlastung der Institute gefordert. Wegen des geltenden Strafzinses von 0,4 Prozent auf kurzfristige Einlagen bei der Europäischen Zentralbank (EZB), würden die europäischen Institute monatlich 500 Millionen Euro Zinsen an die Notenbank zahlen, was deren Profitabilität und Handlungsfähigkeit deutlich beschneide, sagte BdB-Präsident Hans-Walter Peters am Montag in Frankfurt.