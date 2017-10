FrankfurtUnternehmen in der Euro-Zone sind einer Umfrage der EZB zufolge im dritten Quartal trotz der konjunkturellen Verbesserung nicht leichter an Kredite gekommen. Die Geldhäuser hielten ihre Standards für Darlehen weitgehend unverändert, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Zwar habe unter anderem der Wettbewerbsdruck für eine Lockerung der Bedingungen gesprochen, dagegen habe aber die Risikotoleranz der Institute gestanden. Für das Schlussquartal 2017 erwarten die Banken, dass die Standards für Firmenkredite erneut unverändert bleiben.