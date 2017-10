FrankfurtDie EZB-Bankenaufsicht hat ihr Vorgehen bei der Vorgabe neuer Leitlinien für den Umgang mit faulen Krediten der Geldhäuser im Euro-Raum verteidigt. Die Europäische Zentralbank (EZB) sei der Auffassung, dass dies in ihr Aufsichtsmandat und in ihre Befugnisse falle, schrieb die oberste EZB-Bankenwächterin, Daniele Nouy, in einem Brief an EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani, den die Notenbank am Freitag veröffentlichte. Die neuen Richtlinien hatten eine Kontroverse ausgelöst. Tajani hatte EZB-Präsident Mario Draghi in einem Brief eindringlich dazu aufgefordert, das europäische Abgeordnetenhaus bei dem Entscheidungsprozess zu den neuen Vorgaben nicht zu übergehen. Er sei "tief besorgt" über die Vorgehensweise.

Nouy erklärte, die neuen Richtlinien zu notleidenden Krediten würden nicht über den bestehenden regulatorischen Rahmen hinausgehen. "Die EZB ist in der Tat verpflichtet, in Übereinstimmung mit ihrem Aufsichtsmandat diese zentrale Anfälligkeit im europäischen Bankensystem zu adressieren," schrieb die Französin. Sie verwies zudem auf die öffentlichen Konsultationen zu den Vorgaben, die noch bis zum 8. Dezember laufen. Außerdem biete ihre Anhörung am 9. November im Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON) des EU-Parlaments eine gute Gelegenheit für einen Austausch von Ansichten zu diesem Thema, schrieb die Bankenkontrolleurin. Tajani bekräftigte unterdessen nach Veröffentlichung von Nouys Brief, er sei weiterhin tief besorgt über den Vorstoß.