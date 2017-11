FrankfurtDie Wirtschaft in der Euro-Zone ist aus Sicht von EZB-Vize Vitor Constancio trotz ihrer jüngsten Erholung immer noch auf erhebliche Hilfen angewiesen. „Wir erfüllen noch nicht unser Mandat und deshalb muss die Geldpolitik weiterhin sehr konjunkturstützend sein“, sagte Constancio am Montag in Frankfurt. Die Inflationsrate – das Hauptziel der EZB – liege nach wie vor unter der angepeilten Marke.

Im Oktober kletterten die Verbraucherpreise lediglich um 1,4 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt aber knapp zwei Prozent an, das für sie optimale Niveau für die Konjunktur.