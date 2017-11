MadridSpanien rechnet sich gute Chancen auf den im Frühjahr frei werdenden Vizechefposten in der Europäischen Zentralbank aus. Er sei überzeugt, dass die Position an einen spanischen Kandidaten gehen werde, sagte Wirtschaftsminister Luis de Guindos am Dienstag.

Die achtjährige Amtszeit des portugiesischen EZB-Vizepräsidenten Vitor Constancio läuft Ende Mai 2018 aus. Alle Direktoriumsmitglieder werden vom Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit ausgewählt und ernannt. Das sechsköpfige Direktorium bereitet die Sitzungen des für die Zinspolitik zuständigen EZB-Rats vor und führt die laufenden Geschäfte der Zentralbank.