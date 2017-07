Noch hält auch der Bundesbank-Präsident einen expansiven geldpolitischen Kurs der Euro-Notenbank für angemessen. „Um die wirtschaftliche Erholung und damit den Preisauftrieb im Euroraum zu stützen“ , begründete er. Über den Stärkegrad des expansiven Kurses und die Wahl der geldpolitischen Mittel gebe es aber unterschiedliche Sichtweisen. Die EZB hält ihre Leitzinsen aktuell auf dem Rekordtief von null Prozent. Zudem erwirbt sie seit März 2015 in großem Stil Staatsanleihen und andere Wertpapiere, um Banken dazu zu bewegen, mehr Kredite an die Wirtschaft auszureichen.

FrankfurtDie EZB sollte aus Sicht von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann allmählich eine Abkehr von ihrer ultralockeren Ausrichtung ins Auge fassen. Der sich festigende Aufschwung im Währungsraum liefere dazu die Grundlage, wie Weidmann am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Wien laut Redetext sagte. „Die andauernde Wirtschaftserholung öffnet nun die Perspektive für eine geldpolitische Normalisierung,“ sagte der Bundesbank-Chef. Eine abrupte Abkehr von der Politik der großen Geldschwemme schwebt ihm dabei nicht vor. Es gehe darum, „den Fuß etwas vom Gas zu nehmen.“

Weidmann erneuerte in diesem Zusammenhang seine Kritik an den Staatsanleihen-Käufen. Für ihn stellen diese ein reines Notfall-Instrument dar zur Abwehr einer gefährlichen Preisspirale nach unten - in der Fachwelt Deflation genannt. „Die Deflationsbefürchtungen habe ich aber schon in der Vergangenheit für übertrieben gehalten“ , so der Bundesbank-Chef.