LeipzigDieser Arbeitsplatz schwankt, der Wind pfeift – und Menschen mit Höhenangst sind hier am völlig verkehrten Platz. Hier, das bedeutet 76 Meter über dem Erdboden, wo Eric Nilsson und Daniel Stolle ein Windrad warten. Die beiden sind Elektriker und prüfen dort oben – mit Haken und Seil gesichert – die Rotorblätter auf sichtbare Schäden. Weit unten wogen Gerstenfelder.

Nilsson und Stolle gehören einer gefragten Spezies an: Sie sind Fachkräfte in der Windkraft. Viele Unternehmen in der Branche suchen nach Menschen wie ihnen.