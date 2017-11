FrankfurtDer Vorstoß der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Abbau fauler Kredite in den Bankbilanzen stößt bei der Bundesbank auf Beifall. Notleidende Darlehen belasteten in den betroffenen Ländern die Finanzierungsbedingungen und damit auch die Wachstumsaussichten, sagte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann am Freitag auf einer Branchenkonferenz in Frankfurt laut Redetext. Institute müssten daher ihre Problemkredite abbauen. Ferner seien Regeln für den Umgang mit ihnen in der Zukunft nötig. „Die Vorschläge, die die EZB in dieser Hinsicht jüngst gemacht hat, scheinen mir ein vernünftiger Weg nach vorne zu sein“, sagte Weidmann.

Die EZB-Bankenwächter hatten kürzlich Richtlinien zum künftigen Umgang mit neuen Problemdarlehen vorgestellt. Die faulen Kredite in der Euro-Zone summierten sich zuletzt auf 844 Milliarden Euro. Ein Viertel davon entfällt auf Banken in Italien.