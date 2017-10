WashingtonUS-Präsident Donald Trump will schon bald das Geheimnis lüften, wer künftig die Notenbank Fed leiten soll. Die Entscheidung werde „sehr bald, ziemlich bald“ fallen, sagte der Republikaner dem TV-Sender Fox Business Network in einem am Montag ausgestrahlten Interview. Es seien noch drei Kandidaten im Rennen: neben Fed-Direktor Jerome Powell auch der Ökonomie-Professor John Taylor und die Amtsinhaberin Janet Yellen. Diese ist noch bis Anfang Februar 2018 im Amt.