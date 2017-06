Neuigkeiten aus der US-Geldpolitik: Die Fed-Vorsitzende Janet Yellen bei der Pressekonferenz zur Zinsentscheidung am Mittwoch in Washington.

Janet Yellen lässt sich von Kritik an ihren Zinserhöhungen nicht beeindrucken: Die US-Notenbank erhöht abermals die Zinsen. Zur Entscheidung serviert die Fed-Chefin weitere Aussagen, die Ökonomen beschäftigen.

New YorkZwei entscheidende Sätze fielen in der Pressekonferenz der US-Notenbank (Fed) am Mittwoch auf. Einmal betonte Fed-Chefin Janet Yellen: „Wir beobachten die Entwicklung der Inflation sehr, sehr genau.“ Das war die einzige Andeutung, dass es möglicherweise doch noch eine Abweichung von dem mehr oder minder vorgezeichneten Pfad geben könnte, nach dem die Fed die Zinsen in diesem Jahr noch ein drittes Mal erhöhen und zudem die Schrumpfung derer Bilanzsumme einleiten will. Denn die Inflation ist, ähnlich wie in Europa, der schwache Punkt in den USA.

Sie kommt nicht richtig in Gang oder fällt sogar tendenziell wieder. Greg Peters, Fondsmanager bei PGIM, der Anlagegesellschaft des US-Versicherers Prudential, sagt sogar: „Der Höhepunkt der Inflation war im Februar.“ Der andere entscheidende Satz war die Bemerkung, wenn die wirtschaftliche Entwicklung es zulasse, könne die Fed schon „ziemlich bald damit beginnen“, ihre Bilanzsumme abzuschmelzen. Damit ist klar, dass dieser Prozess vielleicht schon mit der Sitzung im September offiziell gestartet wird. Die meisten Ökonomen gehen jetzt davon aus, dass die Fed entweder im September die Zinsen erhöht und erst später den Schrumpfungsprozess ankündigt, oder im September die Bilanzoperation beginnt und erst im Dezember das nächste Mal die Zinsen anhebt. Ansonsten hat die Sitzung viele neue Details, aber wenig Überraschungen ergeben. Am auffälligsten bei den Marktreaktionen war, dass im Laufe des Mittwochs die langfristigen Renditen noch etwas weiter gesunken sind. Ganz so, als trauten die Märkte der Fed nicht zu, die Zinsen wirklich auf ein höheres Niveau zu heben. Die Fed hat am Mittwoch beschlossen, die Leitzinsen um einen Viertel Prozentpunkt auf eine Spanne zwischen 1,0 und 1,25 Prozent zu erhöhen. Wie schon bei der ersten Anhebung im März des Jahres hat Neel Kashkari, der Chef der Fed in Minneapolis, gegen die Erhöhung gestimmt. Sein Vorgänger Narayana Kocherlakota hatte kurz zuvor in einem Brief an die Fed zusammen mit 21 anderen Ökonomen ebenfalls gefordert, die Zinsen niedrig zulassen. Außerdem hat die Fed angekündigt, noch in diesem Jahr die Schrumpfung ihrer Bilanzsumme zu starten, aber den genauen Termin offen gelassen. Dabei sollen auslaufende Zinspapiere im Bestand der Fed bis zu einer bestimmten Obergrenze nicht durch Neukäufe ersetzt werden. Diese Obergrenze soll in den ersten drei Monaten bei sechs Milliarden Dollar für Staatsanleihen und vier Milliarden Dollar für verbriefte Immobiliendarlehen liegen. Alle drei Monate werden die Obergrenzen um jeweils weitere sechs und vier Milliarden erhöht, bis sie 30 und 20 Milliarden erreicht haben. Mit dieser Obergrenze, also 50 Milliarden Dollar monatlich, soll die Schrumpfung weitergehen. Wie lange und bis zu welchem Betrag ist noch offen. Zurzeit liegt die Bilanzsumme bei 4,5 Billionen Dollar, vor der Finanzkrise war es weniger als eine Billion, der künftige Endpunkt wird dazwischen liegen.

Ist Yellens Kurs in der Geldpolitik zu hart?

Bei den Investoren ist zunehmend die Sorge zu spüren, dass Yellens Kurs möglicherweise zu hart ist. „Die amerikanische Wirtschaft ist vielleicht nicht so stark, wie die Fed glaubt“, sagt Fondsmanager Peters. „Es gibt Befürchtungen, dass die Fed jetzt panisch einfach weiter erhöht.“ Er verweist dabei auf die schwache Inflation und auf Probleme im Einzelhandel. Er glaubt, dass die Rendite zehnjähriger Staatspapiere sogar noch weiter sinken kann. Bis zum Ende des Jahres sei daher eine inverse Zinskurve möglich, bei der die kurzfristigen Zinsen über den langfristigen Zinsen liegen. In den USA hält Peters die Anlage zurzeit für schwierig. „Aktien sind sehr teuer, Hochzinsanleihen nicht ganz so teuer“, sagt er. Bei Staatsanleihen würde er immer noch lange Laufzeiten wählen. Er sieht ein gewisses Risiko darin, dass ein Kursschwenk der Europäischen Zentralbank zu einer etwas härteren Geldpolitik indirekt auch in den USA zu höheren Zinsen führen kann. „Aber ich glaube nicht, dass die EZB die Zügel anzieht, solange die Inflation so schwach ist“, setzt er hinzu. Bessere Chancen sieht Peters in Schwellenländern und in Europa. Er würde zum Beispiel europäische Hochzinsanleihen den amerikanischen vorziehen. Bill Gross hatte dagegen unmittelbar nach dem Zinsschritt einen überraschenden Rat: „Ich würde auf dividendenstarke Aktien im Konsumgüterbereich setzen“ sagt der Anleihespezialist. Er geht dabei von zwei Prozent Wachstum und 1,5 Prozent Inflation aus und hält das für eine gute Grundlage für den Konsum. Yellen hat auf die Frage nach ihren persönlichen Plänen nur bekräftigt, dass sie ihre Amtszeit bis Anfang Februar 2018 vollenden möchte. Auf die Frage, ob sie gegebenenfalls für eine zweite Amtszeit zur Verfügung stünde, gab sie keine Antwort. Sie hofft offenbar aber, dass bald die offenen Stellen bei den Fed-Gouverneuren besetzt werden. Einer davon ist als zweiter stellvertretender Präsident vorgesehen, mit Schwerpunkt bei der Finanzaufsicht. Yellen äußerte sich recht positiv zu einem neuen Berichts des US-Finanzministeriums mit Empfehlungen zu Erleichterungen für Banken bei der Finanzaufsicht. Es sei wichtig immer wieder zu prüfen, ob Auflagen eine mehr als gerechtfertigte Belastung darstellten, sagte sie. Ohne nähere Erläuterung erklärte sie, sie stimme nicht in allen Details mit den Empfehlungen überein. Aber sie lobte: „Es ist erfreulich zu sehen, dass der Bericht sich grundsätzlich gegen den Eigenhandel der Banken ausspricht.“