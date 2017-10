Viele Teilnehmer hätten ihre Sorge zum Ausdruck gebracht, dass die schwachen Inflationszahlen in diesem Jahr Entwicklungen widerspiegeln könnten, die länger anhielten. Einige Geduld sei daher angemessen bei der Rücknahme der geldpolitischen Unterstützung, während Trends bei der Teuerung geprüft würden. Dennoch waren laut Protokoll viele Dollar-Wächter der Ansicht gewesen, dass eine weitere Zinsanhebung in diesem Jahr wahrscheinlich gerechtfertigt sei.

Für die Ratingagentur Moody's waren die Protokolle etwas mehr „dovish“ als erwartet, signalisieren also eher eine weiter anhaltende expansive Geldpolitik. Für die Experten sei eine Zinserhebung im Dezember dieses Jahres nicht unbedingt mehr hundertprozentig sicher. Die Analysten erwarten zwar weiterhin eine Erhöhung gegen Ende 2017, aber die künftigen Inflationsdaten müssten dafür in die richtige Richtung zeigen.

Die US-Notenbank hob bislang zweimal in diesem Jahr ihren Leitzins an, zuletzt im Juni. Sie hatte im September die Füße still gehalten aber zugleich angekündigt, dass sie ihr in den Jahren nach der Finanzkrise durch Wertpapierkäufe auf 4,5 Billionen Dollar angeschwollenes Portfolio ab Oktober eindampfen will. Fed-Chefin Janet Yellen und weitere US-Notenbanker hatten zuletzt die Erwartung bekräftigt, dass ein weiterer Zinsschritt bis zum Jahresende erfolgen könnte, falls die Konjunktur dies zulässt. Aktuell liegt der Leitsatz für die Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld in der Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent.

Die Fed peilt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Dabei achtet sie besonders auf Preisveränderungen bei den persönlichen Ausgaben der Verbraucher (PCE), die Energie- und Nahrungsmittelkosten ausklammert. Dieser Wert sank im August allerdings leicht auf 1,3 Prozent – die Notenbank-Zielmarke liegt damit nach wie vor nicht in Reichweite.

Der Präsident der Fed von Chicago, Charles Evans, sieht daher seine vorsichtige Haltung bestätigt. Es würde nicht schaden, wenn die Fed länger warten würde mit einer weiteren Zinsanhebung, um die Inflationsentwicklung zu prüfen, sagte das stimmberechtigte Mitglied am Mittwoch in Zürich. Der Präsident der Notenbank von San Francisco, John Williams, plädierte dafür, bei den Zinsanhebungen in den kommenden zwei Jahren ein sachtes Tempo zu gehen, bis ein neuer Normalwert von 2,5 Prozent erreicht sei.

Ihr zweites Ziel Vollbeschäftigung hat die Notenbank dagegen praktisch erreicht. Im September war die Arbeitslosenquote auf 4,2 Prozent gefallen, was der niedrigste Wert seit 2001 ist. Allerdings ging aufgrund der Folgen der Wirbelstürme Harvey und Irma die Beschäftigung zum ersten Mal seit sieben Jahren zurück. Es kam zu zeitweiligen Entlassungen, Neueinstellungen wurden verschoben.