WashingtonViele Währungshüter der US-Notenbank Fed halten eine baldige weitere Anhebung der Leitzinsen für gerechtfertigt. Teilnehmer der jüngsten Zinssitzung der Fed erwarteten in der nächsten Zeit ein solides Wachstum bei den Konsumausgaben unterstützt durch einen anhaltend starken Arbeitsmarkt, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der jüngsten Zinssitzung der Fed hervorgeht. Deshalb waren laut Mitschrift viele Teilnehmer der Zinssitzung der Ansicht, dass eine weitere Erhöhung des Schlüsselsatzes wahrscheinlich in der nächsten Zeit angebracht sei.

Zuletzt war in den USA die Inflation angezogen, was Befürwortern eines baldigen weiteren Zinsschritts in die Hände spielt. Die Fed achtet besonders auf die Preisveränderungen bei den persönlichen Verbraucherausgaben (PCE). Dabei bleiben Energie- und Nahrungsmittelkosten außen vor. Im Oktober gab es hier einen leichten Anstieg auf 1,8 Prozent, womit sich diese Kennzahl dem Notenbank-Zielwert von zwei Prozent nähert. Die Fed soll neben Vollbeschäftigung, was de facto erreicht ist, auch stabile Preise fördern. Das aus ihrer Sicht optimale Inflationsniveau für die Wirtschaft verfehlt sie allerdings bereits seit längerem.