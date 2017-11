London Die britische Lloyds-Gruppe will bis Mitte kommenden Jahres knapp 50 Bankfilialen in Großbritannien schließen. Das bestätigte das Geldhaus der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Es handle sich um Filialen von Lloyds, Halifax und der Bank of Scotland.

„Kunden entscheiden sich zunehmend, unsere digitalen und mobilen Kanäle für ihre alltäglichen Bankgeschäfte zu nutzen. In der Folge ist die Zahl der Kunden, die eine unserer Filialen besuchen, in den letzten Jahren gesunken“, hieß es in einer Mitteilung.