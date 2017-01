Frankfurt/New YorkDie Deutsche Bank hat sich mit dem US-Justizministerium endgültig auf die Höhe der Strafzahlung aufgrund fauler Hypothekenkredite geeinigt. Wie bereits zum 23. Dezember vorläufig bekannt gegeben, zahlt die Bank im Rahmen eins Vergleichs einen Vergleich mit dem US-Justizministerium eine Strafzahlung in Höhe von 3,1 Milliarden Dollar. Zudem stellen die Frankfurter 4,1 Milliarden Dollar für Kundenentschädigungen in den USA zur Verfügung. Dieses Geld soll unter anderem für Anpassungen bei Kreditbedingungen genutzt werden.

Der Schreck war groß, als im September durchsickerte, dass die US-Behörden im Hypothekenstreit mit der Deutschen Bank den Verhandlungspoker um einen Vergleich mit einer Forderung von 14 Milliarden Dollar eröffnet hatten. Der Aktienkurs brach ein, bis auf ein Allzeittief von unter zehn Euro. Damals war Deutschlands größtes Geldhaus an der Börse nur noch 18 Milliarden Euro wert. Inzwischen hat sich der Kurs allerdings wieder erholt. Anleger reagierten spürbar erleichtert und schickten die Titel der Deutschen Bank mit einem Plus von vier Prozent an die Dax-Spitze. Eine Aktie kostete erstmals seit März wieder mehr als 18 Euro.