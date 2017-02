Der Erlös soll in allgemeine Geschäftsausgaben und mögliche Zukäufe fließen. „Möglicherweise will das Unternehmen expandieren und braucht dafür frisches Geld“, sagte der Analyst Gerardo Copca vom Finanzdienstleister MetAnálisis. José Cuervo will sein Premium-Segment stärken und den Absatz in Europa erhöhen.

Wegen der Talfahrt des Peso aufgrund des Erfolgs von Donald Trump bei der US-Wahl im vergangenen Jahr hatte José Cuervo den Börsengang zuletzt verschoben. Trump will das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) mit Mexiko und Kanada neu verhandeln und hat mit hohen Steuern auf mexikanische Produkte gedroht.

„Ich mache mir ein wenig Sorgen über die Zölle. José Cuervo macht zwei Drittel seines Umsatzes in den USA und Kanada“, sagte Analyst Hamilton. „Aber die Leute werden immer trinken. Ich glaube, José Cuervo hat ein solides Produkt.“