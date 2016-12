Bild vergrößern Der ägyptische Leitindex erklimmt ein neues Allzeithoch – Tendenz steigend. dpa Bild:

An der Börse in Kairo notiert der Leitindex auf einem Allzeithoch, seit Jahresbeginn legte dieser um 75 Prozent zu. Auch für 2017 wird mit rasantem Wachstum gerechnet – viele Ägypter flüchten sich in Aktien.