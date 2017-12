Dass Verlagshäuser von Superreichen kontrolliert werden, ist nicht neu. Nur interessierten die sich früher vor allem für die hohen Renditen, die mit Zeitschriften und Magazinen zu erzielen waren. Diese Zeiten aber sind vorbei, auch in den USA . Dort sind die Printanzeigenumsätze seit 2005 von 49 Milliarden Dollar auf zuletzt nur noch 12,4 Milliarden Dollar eingebrochen. Das Onlinewerbegeschäft, das dominiert wird von Google und Facebook , kann diese Lücke nicht schließen.

Hinter der Übernahme des kriselnden Time-Verlags durch den US-Medienkonzern Meredith stehen die beiden konservativen Milliardäre Charles und David Koch. Die beiden Brüder unterstützen die 1,84 Milliarden Dollar schwere Übernahme des New Yorker Verlags („Time“, „People“, „Sports Illustrated“, „Fortune“) mit angeblich mehr als 500 Millionen Dollar. Sie erhalten aber kein Mitspracherecht bei journalistischen Fragen und Managemententscheidungen, so Meredith.

Film-Streaming finden dagegen die Leute ab 55 kaum relevant: 50 Prozent können darauf verzichten, wie sie angaben. Bei den Jüngeren (zwischen 18 und 24 Jahren) sind es dagegen nur 27 Prozent, die es missen könnten. In der Altersgruppe 25 bis 34 Jahre sind es sogar nur 24 Prozent

Eindeutig ist die Tendenz, wenn man nach den Altersgruppen schaut: So finden bei den 18- bis 24-Jährigen immerhin 21 Prozent das Fernsehen verzichtbar, bei den Menschen über 55 sind es dagegen nur 10 Prozent.

Weniger wichtig finden die Erwachsene laut der YouGov-Umfrage Online-Videotheken. 38 Prozent könnten ohne das Streaming von Serien und Filmen (etwa via Netflix, Amazon, Maxdome, Watchever) leben, 40 Prozent ohne Musik-Streaming (zum Beispiel via Spotify oder Apple).

Nur wenige Erwachsene in Deutschland können sich ein Leben ohne Bücher oder Fernsehen vorstellen. Das ergab eine repräsentative Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur aus dem Januar 2016. Andere Unterhaltungsmedien hielten die Befragten dagegen eher für entbehrlich.

Wie in Europa der Axel-Springer-Verlag hat sich das 115 Jahre alte US-Verlagshaus, bekannt durch Frauenjournale und Magazine für Haus und Garten, frühzeitig auf den Strukturwandel hin zu digitalen Medien eingelassen und seine Inhalte auf mehrere Vertriebsplattformen gesetzt. Produziert werden aber nicht nur Magazine und digitale Inhalte. Meredith betreibt auch 17 regionale TV-Stationen in den USA. Zum Konzern gehört auch MXM, eine der international bekanntesten Content-Marketing-Agenturen.

Meredith stellt Einsparungen in Höhe von bis zu 500 Millionen Dollar in den ersten beiden Jahren nach Abschluss des Time-Deals in Aussicht. Die Börse glaubt daran. Nach Bekanntgabe des Übernahmeangebots für Time legte die Meredith-Aktie spürbar zu. Doch es besteht noch Luft nach oben. Wir trauen der Aktie noch ein Kurspotenzial von 25 Prozent zu.