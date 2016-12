StockholmFür Anleger, die in nordeuropäische Aktien investiert haben, war 2016 ein durchwachsenes Jahr. Der Stockholmer Aktienindex OMX legte in diesem Jahr knapp sechs Prozent zu. Die Börse in Helsinki verbuchte ein Plus von vier Prozent, Oslo sogar von elf Prozent. Richtig schlecht ist es dagegen für die dänischen Aktien gelaufen: Der CX 20-Index fiel 2016 um 13 Prozent. Allerdings zählte die Börse in der dänischen Hauptstadt zu den Gewinnern 2015.

Brexit, Trump und mehrere wichtige Wahlen 2017 haben dazu geführt, dass sich Analysten sehr schwer mit Prognosen über die Aktienentwicklung 2017 tun. Lars Söderfjell, Aktienanalyst bei Swedbank in Stockholm, sieht dennoch vier größere „Themen“, auf die man 2017 genauer schauen sollte: Konsumwaren, Forstkonzerne im Wandel, Erholung von Aktien im Finanzsektor und steigende Industrieaktivität.