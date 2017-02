Bortenlänger mahnt daher, dass die Schwächen der staatlichen Rente nur mit Aktien und Aktienfonds zu lösen sei. Sie verweist dabei auf eine DAI-Berechnung: Wer in der Vergangenheit 30 Jahre lang monatlich einen Sparbetrag von 50 Euro in Aktien investiert hat, konnte damit im Durchschnitt eine Zusatzrente von 870 Euro im Monat erzielen, die 20 Jahre lang gezahlt wird.

Das sei ein „gutes Zeichen für die Aktienkultur“, meint das DAI, auch wenn tendenziell eher diejenigen in Aktien investiert haben, die bereits Aktionäre sind und Erfahrungen mit der Anlageklasse haben. Positiv hebt Christine Bortenlänger, geschäftsführender Vorstand des DAI, zudem hervor, dass „erneut mehr jüngere Anleger in Aktien und Aktienfonds investieren und die Chancen der Aktienanlage nutzen“.

Stattdessen sind Sparprodukte, die kaum Rendite abwerfen, beliebt: Insgesamt verfügen die Deutschen über ein Geldvermögen von 5,5 Billionen Euro, wie die Deutsche Bundesbank in ihrem aktuellen Monatsbericht schreibt. Fast 40 Prozent davon liegen auf gering verzinsten Giro- und Sparkonten. Immerhin haben die privaten Haushalte aber bis zum Ende des dritten Quartals 2016 per Saldo börsennotierte Aktien im Wert von 14,5 Milliarden Euro gekauft.

Mit Rückschlägen an der Börse müssen Aktionäre dennoch leben. Das DAI betont jedoch, dass das größte Risiko in einer kurzfristigen Anlage liege. Für die Altersvorsorge seien Aktien aber geeignet. „Wenn regelmäßig und langfristig Sparbeiträge in Aktien investiert werden, sind sehr gute Anlageerfolge der Regelfall“, heißt es in der Studie. Zugleich empfehlen die Börsenprofis, nicht ausschließlich auf Aktien und Aktienfonds zu setzen. Eine sinnvolle Anlagestrategie umfasse eine Mischung aus Aktien und anderen Bausteinen.