Die Regierung in Dublin will AIB fast ein Jahrzehnt nach der Finanzkrise zurück aufs Parkett bringen. Damit steht AIB vor einem der größten Börsengänge in der Bankenbranche seit der Krise. Geplant ist eine Notierung in Dublin und London.

Nach jahrelanger Sanierung war die AIB vor drei Jahren wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. 2016 stand vor Steuern ein Ergebnis von rund 1,7 Milliarden Euro in den Büchern. Als erstes vom Staat aufgefangenes irisches Geldhaus sieht sich das Institut mittlerweile wieder in der Lage, eine Dividende zu zahlen.