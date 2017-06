New YorkNachdem jüngst die Amazon-Aktie die 1000-Dollar-Marke durchbrach, hat mit der Google-Mutter Alphabet ein weiterer Tech-Gigant nachgezogen. Am Montag stieg der Kurs nach Auftakt des US-Börsenhandels auf über 1007 Dollar. Zuletzt notierte das Papier jedoch wieder etwas schwächer.

Alphabet und Amazon hatten sich in den letzten Wochen an der Börse ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das Knacken der 1000-Dollar-Marke geliefert. Die Amazon-Aktie schloss am Freitag erstmals über dieser „magischen“ Schwelle. Zuletzt notierte der Kurs bei 1007 Dollar.