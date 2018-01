Bis 23 Uhr noch Fonds kaufen

Tradegate-Kunden kommt dabei – so ein Sprecher der Tradegate Exchange – die "sehr hohe Liquidität" zugute, die so für enge Spreads sorgt. Die impliziten Handelskosten des Anlegers sinken. Nur wenn keine passende Order eines Kunden vorliegt, wird der Handel mit den vorgegebenen Kursen des Market Makers ausgeführt. Lange Handelszeiten und niedrigen Gebühren Die Lang & Schwarz AG ist ein 1996 gegründeter und in Düsseldorf ansässiger Finanzdienstleister. Die AG ist auch die Muttergesellschaft von Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, die die führende Plattform für außerbörslichen Handel in Deutschland betreibt. Lang & Schwarz bietet den Kunden von rund 20 Partnerbanken den Handel mit in- und ausländischen Aktien, Fonds, Bonds und ETFs, ETC's, ETN's, sowie mit eigenen Produkten an.

Ein wesentlicher Vorteil einer Wertpapierorder über Lang & Schwarz sind die langen Handelszeiten von 7:30 Uhr bis 23:00 Uhr. Zum Vergleich: Der Xetra-Handel beginnt um 9:00 Uhr und endet schon um 17:30 Uhr. Wer außerhalb dieser Zeiten Orders platziert, riskiert eine deutlich verzögerte Ausführung zu dann bereits schlechteren Kursen. Bei Lang & Schwarz können Anleger bis in die Nachtstunden neben Aktien auch ETFs, Fonds, Derivate, Wikifolio-Zertifikate und andere Produkte von Lang & Schwarz handeln. "Lang & Schwarz bietet damit die längste Handelszeit einer Handelsplattform in Deutschland. Damit kann der Anleger länger als an jedem anderen Platz auf die Entwicklungen rund um den Globus reagieren", wirbt André Bütow, Vorstand bei Lang & Schwarz, für seinen Handelsplatz. "Als einziger Handelsplatz haben wir zudem auch samstags und sonntags geöffnet." Auch die Gebühren, die Lang & Schwarz von den Depotbanken verlangt, sind vergleichsweise niedrig. Anders als an den etablierten Börsen verlangt Lang & Schwarz kein zusätzliches ‘börsenplatzabhängiges Entgelt‘. Die gesamten Kosten der Order sind also für den Kunden niedriger. Besonders ist auch die sogenannte Referenzmarktgarantie. Bütow erklärt: "Wir bieten mindestens den gleichen, meist aber einen besseren Kurs an als den Kurs der zur gleichen Zeit am Referenzmarkt vorliegt. Dies gilt sowohl für An- als auch für Verkaufskurse." Dadurch bekämen Kunden eine bessere und billigere Ausführung als am Referenzmarkt. Anleger sollten auf Liquidität achten Geschäfte mit Wertpapieren sind für Anleger durch die modernen Handelsplattformen schneller, bequemer und günstiger geworden. Kein Wunder, dass diese inzwischen erhebliche Marktanteile erobert haben.

Weniger vorteilhaft sind Trades über die digitalen Handelsplattformen wie Tradegate oder Lang & Schwarz, wenn es um schwach liquide Wertpapiere geht. Das Problem: Wenn von einem Wertpapier nur wenige Stücke gehandelt werden, lassen sich einzelne Orders so gut wie nie zusammenfassen. Sie bedürfen dann vielmehr eines Maklers, der die fehlende Gegenseite vertritt und einen angemessenen Kurs aufruft, so wie das etwa die Skontroführer an der Frankfurter Börse tun. Bei den komplett digitalen Strukturen fehlt das Einspringen des Maklers und die illiquiden Papiere sind nur mit deutlich größerem Spread oder gar nicht handelbar. Ohnehin empfiehlt es sich, die Liquidität, die der gewünschte Titel an den entsprechenden Handelsplätzen im Auge zu behalten. In der Regel ist der liquideste Markt auch der günstigste - nicht nur hinsichtlich der Kosten, sondern auch in Bezug auf die Schnelligkeit der Ausführung.

