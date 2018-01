Wenn Anleger Aktien oder andere Wertpapiere handeln möchten, haben sie eigentlich erstmal ganz andere Sorgen: Wie hoch ist das Kurspotenzial, wie hoch das Risiko? Kaufe oder verkaufe ich zum richtigen Zeitpunkt? Fragen zu den Transaktionskosten und zur Spanne zwischen Kauf- und Verkaufskursen (Spreads) rücken da in den Hintergrund. Dabei lohnt es sich, die Vor- und Nachteile der ein oder anderen wichtigen Handelsplattform zu kennen.

Früher war der Parketthandel noch alternativlos, meist laut und wuselig an den nationalen (Frankfurt am Main) und regionalen Börsen - wie Hamburg, Berlin, Stuttgart, Düsseldorf. Auch die gibt es noch. Allerdings schwindet ihre Bedeutung unaufhaltsam. Der wohl wichtigste Grund: Investoren zahlen lieber weniger als zwar traditionsreiche, aber – sorry – provinzielle Börsenplätze mit höheren Gebühren zu unterstützen.