FrankfurtFür Rohstoffe neigt sich ein gutes Jahr dem Ende. Erstmals seit einer halben Dekade wird der Sektor im Ganzen das Jahr mit einem Plus beenden. Der Boden, so lautet die Einschätzung vieler Experten, sei nun durchschritten. Treiber waren negative Zinsen und die wachsende geopolitische Unsicherheit. Am meisten haben davon jedoch nicht die Edel-, sondern die Industriemetalle profitiert. Zink legte um knapp zwei Drittel an Wert zu.

Hinter Gold liegt zwar ebenso ein positives Jahr mit einem Plus von sieben Prozent. Doch es war eben auch sehr turbulent. Bis zum Sommer kletterte der Goldpreis um knapp 30 Prozent auf über 1350 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Der Anstieg war nicht zuletzt durch den Zufluss in Goldfonds getrieben. Doch nach den US-Wahlen schmolzen die Gewinne zeitweise auf 1100 Euro ab. Die Aussichten auf eine starke US-Wirtschaft unter Trump und auf drei weitere Zinsschritte der US-Notenbank Fed im kommenden Jahr lassen den Dollar klettern und den Goldpreis fallen. Wir erklären, was 2017 dennoch für das Edelmetall spricht.