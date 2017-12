New YorkNach der Party kommt die After-Party. Und die ist bekanntlich oft wilder als die eigentliche Feier. So ähnlich sieht es auch an den US-Börsen aus: Das Jahr 2017 war Party. Es hat alle Erwartungen übertroffen und den Anlegern ein Plus von rund 20 Prozent beschert. Der S&P 500 notierte kurz vor Weihnachten auf seinem absoluten Höhepunkt von knapp 2700 Punkten – und er hat sich seitdem nicht weit davon entfernt. Der Weg dahin war erfreulich, aber stetig, ohne spektakuläre Kursrutsche. Eine gute, solide Party eben.

Die After-Party könnte diesmal ein wenig anders aussehen – wilder, um genau zu sein. Beobachter bleiben zwar auch nach dem Rekordjahr weiter optimistisch in Hinblick auf den US-Aktienmarkt. Dennoch warnen sie vor mehr Volatilität, die Aktien könnten stärker ausschlagen, als zuletzt. Einige Experten mahnen auch, dass es nach neun Wachstumsjahren früher oder später wieder bergabgehen wird. Wann, das mag keiner so recht hervorsehen. Im Moment gibt es keine Anzeichen für eine bevorstehende Krise.