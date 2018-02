Nach dem Kurssturz an der Wall Street rauschen am Dienstag auch die Börsen in Europa in die Tiefe. Der Dax sackte um bis zu 3,6 Prozent auf 12.235 Punkte ab und verzeichnete das größte Minus seit eineinhalb Jahren. Der EuroStoxx50 verlor ebenfalls zeitweise mehr als drei Prozent.

Der US-Leitindex Dow Jones war am Montag um 4,6 Prozent auf 24.346 Punkte eingebrochen. Zeitweise stürzte er um fast 1600 Punkte ab. Sogleich gab es einen Aufschrei: Der höchste Tagesverlust aller Zeiten! "Viele Anleger sind in Panik verfallen. Alle wollen durch die gleiche Tür", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Montag war einer der schlechtesten Börsentage in Amerika, auch der Dax gibt am Dienstag deutlich nach. Wie Anleger Kursverluste abfedern.

Doch es mehren sich auch Zweifel an dem Bild panischer Anleger. Verstärkt wurde die Verkaufswelle an der Wall Street nach Einschätzung von Börsianern durch den Boom des Computerhandels - das sogenannte Algo-Trading. Offenbar hätten ausgeklügelte Programme eigenständig Aktien ver- und Staatsanleihen gekauft, sagt Chefhändler Larry Milstein vom Broker R.W. Pressprich. Wenn bestimmte Kurse über- oder unterschritten werden, kann sich der Trend nach oben oder unten verstärken.

Zudem war der Tagesverlust im Dow Jones lediglich gemessen in Punkten der höchste jemals verzeichnete. Relativ betrachtet lag der Verlust, gemessen in Prozent zum Vortagesschluss, nur auf Platz 94 der 100 größten seit es den Index in seiner jetzigen Form gibt.

Nach Jahren neuer Börsenrekorde ist das aber nur die halbe Wahrheit. Seit Anfang 2009 ging es mit dem Dow Jones fast nur nach oben, bis auf 26.616 Punkte Ende Januar. Der Dax gewann 2017 12,5 Prozent. Trotzdem reagierten Anleger auf den Kursverlust mit raschen Verkäufen. Zulange waren sie von den geringen Schwankungen an den Aktienmärkten verwöhnt gewesen. "Wir haben in den vergangenen 14 oder 15 Monaten keine größeren Kurseinbrüche gesehen, deshalb tut es jetzt umso mehr weh", so Portfoliomanager Paul Nolte vom Vermögensverwalter Kingsview Asset Management.

Die Computer der Algo-Trader tun aber noch viel mehr, als nur der Anlegerherde hinterherzurennen. Sie werten quasi in Echtzeit Konjunkturdaten aus, analysieren die Nachrichtenlage und blicken tief in die Orderbücher der Börse. Durch die schnelle Informationsverarbeitung nutzen die Algorithmen kleinste Kursunterschiede an verschiedenen Handelsplätzen und setzen Konjunktur- und Unternehmensmeldungen in Mikrosekunden in Tausende Trades um. Ist etwa eine große Verkaufsorder an der einen Börse eingegangen, kaufen die Systeme der Algo-Trader die gewünschten Wertpapiere günstiger an einer anderen Börse – und erhöhen so die Kurse für andere Investoren.

Binnen Mikrosekunden stoßen die Computer die Wertpapiere wieder ab, die Kurse fallen wieder. Ist aber die große Order bedient und sind weitere Algo-Trader mit der gleichen Handelstaktik im Markt unterwegs, verstärken sich die Kursbewegungen nach unten.

In den USA sind inzwischen nach Schätzungen von Accenture für 70 bis 80 Prozent aller Transaktionen automatisierte Computer-Handelssysteme verantwortlich, hierzulande dürften es etwa 60 Prozent sein. Für die Börsenmakler, Banken und Vermögensverwalter hat das unbestreitbare Vorteile: Die Systeme sind weniger fehleranfällig als der Handel von Menschenhand. Sie sind deutlich kostengünstiger. Und sie sind in der Lage, auch aus winzigen Kursnuancen Handelsgewinne zu generieren. Die größten Gefahren gehen hingegen von Programmierfehlern, Hackerangriffen und eben der Verstärkung von Börsenschwankungen aus.

Damit wäre auch erklärbar, warum die Sorge um Leitzinserhöhungen und steigende Inflationsraten so schnell um sich greifen konnte. Verfällt ein großer Investor in Verkaufspanik, breitet sich diese Sorge über die Algo-Trader in Sekundenbruchteilen weltweit aus. Leider ist solch ein Ansteckungsprozess kaum sofort erkennbar. Während in Deutschland automatisierte Orders zumindest als solche gekennzeichnet werden, ist das an anderen Börsen noch nicht Pflicht. Die Auswertung des Handelsgeschehens dauert daher deutlich länger als die Mikrosekunden-Trades der Algorithmen.