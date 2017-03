Berechtigte Kritik an der Geschäftspolitik geht dabei oft unter im allgemeinen Weltschmerz, den eigenwillige Hauptversammlungs-Redner in ihren unvermeidbaren Wortmeldungen gern zum Besten geben. Dabei vergessen viele offensichtlich, dass die Hauptversammlung kein Stammtisch ist und auch keine Meckerecke, in der sich Individualprobleme vor einer verständnisvollen Zuhörerschaft ausbreiten ließen.

Diesmal geht es bei unserem Anlegeralphabet etwas turbulenter und polemischer zu als sonst. Das passt zum Thema, schließlich betrachtet so mancher Kleinaktionär die Hauptversammlung als Gelegenheit, seinen Frust über Gott und die Welt loszuwerden – und eher nebenbei vielleicht noch den einen oder anderen mehr oder weniger treffenden Kritikpunkt an der Arbeit des Vorstands und es Aufsichtsrats anzubringen.

Für die anwesenden Vertreter der Großinvestoren oder für Finanzjournalisten mögen diese Beinahe-Büttenreden manchmal willkommene Abwechslung vom sonst nüchternen Tagesgeschäft bieten. Doch ist der Nutzwert vieler Beiträge für die Aktionärsdemokratie so überschaubar wie die Linsensuppenportionen, mit denen das Hauptversammlungspublikum in den Pausen abgespeist wird.

Es ist nicht so, dass es auf den großen Hauptversammlungen gar keine konstruktiven Redebeiträge im Sinne der Aktionäre gäbe. Highlights der Aktionärsdemokratie kann man erleben, wenn etwa der Frankfurter Anlegeranwalt Klaus Nieding ans Mikrophon tritt und schonungslos aufzählt, was im Geschäftsjahr schief gelaufen ist, ohne dabei die guten Aspekte zu vergessen. Oder wenn der meinungsstarke und gleichzeitig zahlenaffine unabhängige Analyst Dieter Hein das Wort ergreift, um seine Kritik an Vorständen und Aufsichtsräten mit wasserdichten Analysen der Geschäftsberichte zu untermauern. Doch leider zählen solche Lichtgestalten zu den selteneren Erscheinungen auf Hauptversammlungen, die oft in den Parolen der Berufsquerulanten untergehen.

Legendär ist die Anekdote von zwei Daimler -Aktionären, die am Rande der Hauptversammlung des Autokonzerns 2016 über die Verteilung der Würstchen am Büffet so heftig aneinander gerieten , dass die Polizei eingreifen musste. Das Problem solcher Possen: Sie lenken ab von der oft berechtigten Kritik an der Unternehmenspolitik und ziehen die anderen Aktionäre ins Lächerliche. Kein Wunder, wenn Vorstände und Aufsichtsräte solche Entgleisungen als Vorwand nutzen, die Streubesitz-Anteilseigner als eine Schar gieriger und ungehobelter Anspruchssteller zu karikieren.

Aktionäre treffen wichtige Entscheidungen über das Unternehmen

So dürfen Vorstand und Aufsichtsrat erst nach mehrheitlicher Entlastung durch die Eigentümer in das neue Geschäftsjahr gehen. Auch Neubesetzungen im Aufsichtsrat muss die Hauptversammlung absegnen. Außerdem entscheiden die Aktionäre per Abstimmung, welcher Teil des Gewinns per Dividende an sie fließt oder in der Unternehmenskasse bleibt.

Eine persönliche Teilnahme an der Versammlung ist aber nicht nötig, um den Interessen des Streubesitzes Gewicht zu verschaffen. Wer als Privatanleger sicher stellen will, dass sein – wenn auch kleiner – Stimmenanteil nicht verloren geht, sollte an der Briefwahl teilnehmen oder seine Stimmrechte per Vollmacht auf einen Stimmrechtsvertreter zu übertragen. Denn bei der Abstimmung berücksichtigt, wird nur das bei der Hauptversammlung vertretene Kapital.

Das macht es Großaktionären noch leichter möglich, Entscheidungen in ihrem Sinne durchzudrücken. Völlig sinnlos sind all die Abstimmungen aber, wenn ein oder mehrere anwesende Mehrheitsaktionäre allein die Wahlen und Abstimmungen in ihrem Sinne entscheiden und die übrigen anwesenden Aktionäre somit nur noch Publikum bei einer gesetzlich vorgeschriebenen Formsache sind.