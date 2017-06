Haben Sie sich auch mal gefragt, was eine Investor-Relations-Abteilung eigentlich den ganzen Tag so macht? Aus Sicht von Privatanlegern ist diese Frage berechtigt, denn sie sind nur eine von vielen Zielgruppen, um die sich die Investorenbetreuer von Aktiengesellschaften kümmern müssen. Allein die Tatsache, dass durchschnittlich 64 Prozent des Kapitals der 30 wichtigsten deutschen Börsenunternehmen des Dax in den Händen institutioneller Investoren liegen, macht die Privatanleger auf dem Kapitalmarkt eher zu einer Randgruppe. Diese Zahlen stammen aus einer Analyse der Aktionärsstruktur des Dax, durchgeführt von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft EY.

Direkter Draht für Großaktionäre

Ein großer Teil der vielfältigen Aktivitäten der Investorenbetreuer geht schon allein aufgrund dieser Zahlenverhältnisse mehr oder weniger zwangsläufig an den Klein- und Kleinstaktionären vorbei. Die Profis dagegen werden mit Roadshows oder Telefonkonferenzen bedient, bei denen Analysten dem Vorstandsvorsitzenden (CEO) oder dem Finanzchef (CFO) kritische Fragen stellen dürfen.