FrankfurtDer aktivistische Investor AOC hat sich mit einem hohen Gewinn von seinen Anteilen am Arzneimittelhersteller Stada getrennt. Active Ownership Capital (AOC) habe seine Anteile - gut fünf Prozent in Aktien und knapp zwei Prozent in Form von Optionen - verkauft, sagte ein Sprecher am Freitag. An wen sie gingen, sagte er nicht. Das Paket - das größte in Händen eines einzelnen Stada-Aktionärs - dürfte aber bei den Finanzinvestoren landen, die für Stada 5,3 Milliarden Euro geboten haben. „Wir gehen davon aus, dass diese Anteile im Rahmen des von Bain und Cinven vorgelegten Übernahmeangebots angedient werden.“

Die von Klaus Röhrig und Florian Schuhbauer gegründete AOC hatte den jahrelangen Stillstand bei Stada aufgebrochen und damit den Verkauf des Unternehmens aus Bad Vilbel bei Frankfurt ausgelöst. Finanzkreisen zufolge verkauften sie ihr Aktienpaket zu einem Preis nahe den 66 Euro je Anteilsschein, die Bain und Cinven geboten haben. Mit einem Verkaufspreis in dieser Höhe - insgesamt gut 200 Millionen Euro - haben sie ihren Kapitaleinsatz binnen 15 Monaten mehr als verdoppelt.