„Frühstück bei Tiffany“ aus dem Jahre 1961 gilt als Film, den man schlichtweg gesehen haben muss – nicht zuletzt dank der zentralen Filmfigur, dem extrovertierten Partymädchen Holly Golightly, gespielt von Audrey Hepburn. Für ein Partyleben war Audrey Hepburn allerdings nicht bekannt.

Die berühmte Hollywood-Schauspielerin soll nach dem Willen ihrer Söhne auch nach ihrem Tod 1993 in guter Erinnerung bleiben. Deshalb zählt die „Wohlfahrtsmarke Audrey Hepburn“ noch immer als absolute Rarität. Diese Briefmarke zeigt Hepburn lächelnd mit einer Zigarettenspitze im Mund. Die Aufnahme stammt aus besagtem Film. Die Marke sollte 2001 in Umlauf gebracht werden – ihre Söhne verweigerten der Deutschen Post allerdings die Zustimmung. Es rege zu gesundheitsschädlichem Verhalten an, hieß es damals.