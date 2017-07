FrankfurtDer Handelsriese Metro ist endgültig Geschichte: Nach der Aufspaltung des Düsseldorfer Konzerns sind seine beiden Nachfolge-Unternehmen an die Börse gegangen. Metro-Chef Olaf Koch läutete am Donnerstag die Börsen-Glocke in Frankfurt, als der erste Kurs des neuen Lebensmittelhändlers mit 20 Euro angezeigt wurde. Der Kurs gab dann auf 19,25 Euro nach. Die Holding Ceconomy, die als zweiter Metro-Nachfolger Europas größte Elektronikhandelskette Media-Saturn umfasst, notierte zur Eröffnung mit 9,32 Euro, die Titel zogen dann aber auf 9,48 Euro an. Die alte Metro hatte sich am Vorabend mit einem Schlusskurs von 29,185 Euro von der Börse verabschiedet.

„Die Kursverteilung Zwei-Drittel zu Ein-Drittel war zu erwarten“, sagte ein Händler: „Allerdings sehen wir insgesamt einen Abschlag zum Schlusskurs der alten Metro, das ist schon eher überraschend. Die Titel stehen etwas unter Verkaufsdruck.“