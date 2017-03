LondonDem ersten Börsengang des Jahres in Frankfurt steht offenbar nichts mehr im Wege. Der westfälische Maschinenbauer Aumann will seine Aktien in einer Spanne von 41 bis 42 Euro zuteilen, wie der Thomson-Reuters-Informationdienst IFR am Mittwoch berichtete. Zu diesen Preisen lägen ausreichend Orders vor. Die Preisspanne war auf 35 bis 43 Euro festgelegt worden. Aumann selbst würde in der verengten Spanne mit dem Börsengang 61,5 bis 63 Millionen Euro einnehmen. Insgesamt hätte die Emission ein Volumen von bis zu 251 Millionen Euro, der Großteil davon geht aber an den Mehrheitseigentümer, die börsennotierte Beteiligungsfirma MBB.