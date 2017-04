Aurelius‘ Fokus lag vielmehr „auf Kostensenkung“. Als das offenbar nichts half, zog die Beteiligungsgesellschaft die Reißleine. „Da Aurelius nicht bereit war notwendige Finanzmittel bereit zu stellen bzw. externe Finanzierungen zu stützen, hat das Management das Unternehmen dann Anfang 2009 übernommen, in dem Wissen, dass eine Sanierung nur im Wege eines Insolvenzplanverfahrens durchzuführen ist“, sagt Uphues. "Zum Zeitpunkt des Verkaufs war die Insolvenz sicher absehbar", bestätigt auch die erfahrene Insolvenzverwalterin Bettina Breitenbücher von der Kanzlei Kübler, die Pohland derzeit durch ein zweites Insolvenzverfahren steuert.

Auch andere Unternehmen kollabierten erstaunlich schnell, nachdem sich Aurelius von ihnen getrennt hatte. So meldete der Herrenausstatter Pohland direkt nach dem Abschied von Aurelius Insolvenz an. Eine „nachhaltige Sanierung des Unternehmens“ habe für Aurelius zuvor auch „keine Rolle“ gespielt, sagt der heutige Pohland-Inhaber Bruno Uphues, der damals bereits als Manager an Bord war. „Eine tatsächliche Weiterentwicklung des Unternehmens hat in der Zeit nicht stattgefunden“, sagt Uphues.

Bei Aurelius landeten im Lauf der Jahre auch andere prominente Marken wie der Autoradiobauer Blaupunkt. Besonders viel Aufmerksamkeit bekam Aurelius-Chef Markus 2010, als er den beiden Töchtern des verstorbenen Reeders Deilmann die als „Traumschiff“ bekannte MS Deutschland abkaufte. Er feierte sich als Retter, stellte ein Modell des Erholungsdampfers in sein Büro und berichtete, dass er selbst regelmäßig an Bord gehe. Schließlich wollten die Passagiere „den Mister Traumschiff persönlich kennenlernen“, sagte er in einem Interview.

Im Januar 2014 verkaufte Aurelius die MS Deutschland schließlich an einen anderen Finanzinvestor und das Traumschiff schipperte im Oktober 2014 in die Pleite. Trotz des Verkaufs sieht Insolvenzverwalter Reinhold Schmid-Sperber „Mister Traumschiff“ in der Verantwortung. Denn seine Beteiligungsgesellschaft soll ein fest zugesagtes Darlehen für die MS Deutschland nicht ausgezahlt haben und sich damit „grob vertragswidrig“ verhalten haben. „In der Folge musste die Gesellschaft Insolvenz anmelden“, sagt Schmid-Sperber. Er fordert vor dem Landgericht München derzeit 6,3 Millionen Euro von der Beteiligungsgesellschaft. Die weist die Vorwürfe entschieden zurück. Aurelius habe sich „in keinster Weise vertragswidrig verhalten“. Die Auszahlung des Darlehens sollte erst zu einem Zeitpunkt erfolgen, als das Unternehmen bereits Insolvenzantrag gestellt hatte.

Streit um Darlehen

Rechtskräftig entschieden ist derweil ein anderer Darlehensstreit. 500.000 Euro hatte Aurelius einst seiner Textil-Beteiligung Einhorn geliehen. Im Pleitefall sind solche Forderungen regelmäßig wertlos, weil alle anderen Gläubiger erst ausgezahlt werden müssen, bevor die Gesellschafter auch nur einen Cent bekommen. Fließt vorher Geld, kann der Insolvenzverwalter den Betrag zurückfordern. Doch im Einhorn-Fall zeigte sich Aurelius kreativ und verkaufte die Darlehensforderung kurz vor dem Insolvenzvertrag und mit einem Abschlag an eine Firma in der Karibik und Konto in Liechtenstein.

Einhorn kratzte das Geld zwar zusammen, um das Darlehen zurückzuzahlen. Doch der Geschäftsführer soll sich geweigert haben, die Überweisung auszuführen. Er legte sein Amt nieder. Ein schon mehrfach von Aurelius eingesetzter Geschäftsführer sprang schließlich ein und übernahm den Job. Allein, für Aurelius ging die Aktion am Ende trotzdem nach hinten los. Einhorn-Insolvenzverwalter Jürgen Sulz aus Reutlingen betrachtete den Kredit weiter als Gesellschafterdarlehen und setzte nach einem jahrelangen Rechtsstreit schließlich beim Bundesgerichtshof die Rückzahlung durch Aurelius durch.