FrankfurtDer Streit um die nahenden Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der EU hat das Pfund Sterling am Montag auf Talfahrt geschickt. Es verlor rund einen US-Cent und war mit 1,2181 Dollar so billig wie zuletzt vor zweieinhalb Monaten.

Am Wochenende wies Premierministerin Theresa May Kritik an der Vorbereitung der Brexit-Gespräche am Wochenende zurück. Zuvor hatte der scheidende EU-Botschafter Ivan Rogers gewarnt, in der britischen Regierung gebe es nicht genug erfahrene Kräfte, die den Austritt verhandeln könnten.