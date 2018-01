Jeff Gundlach: Im Grunde haben wir den Aktienmarkt mit Schulden nach oben getrieben. In den Bewertungen steckt eine Menge Optimismus. Es sieht so aus, als trete der S&P 500 in eine Übertreibungsphase ein.

Abby, Meryl, meine Herren: 2017 war ein perfektes Jahr. Geht es 2018 so weiter? Abby Joseph Cohen: Ja und nein. Ja, weil die Wirtschaftsdaten gut sind, die Zeichen stehen überall auf nachhaltiges Wachstum. Wenn aus dem Ausland rückgeführtes Kapital für Kapitalinvestitionen und andere langfristige Investments eingesetzt wird, könnte uns das für die Zukunft viel nützen. Nein, weil die Steuersenkung zu einem Zeitpunkt kommt, an dem die US-Wirtschaft keine Stimulierung braucht. Und langfristig wird das Haushaltsdefizit weiter nach oben gehen.

Gundlach: Ja, aber Ende 2018 könnte sich die Geschichte drehen, in Richtung Defizitängste. Die Steuereinnahmen in den USA werden geschätzt 280 Milliarden Dollar niedriger ausfallen. Gleichzeitig steigen die Militärausgaben, und es könnte noch ein Infrastrukturprogramm kommen. Das kann das Defizit auf 1,2 Billionen Dollar hochjagen. Gleichzeitig wirft die Fed Anleihen im Volumen von 600 Milliarden Dollar auf den Markt. Und 2019 werden dazu noch eine Menge Unternehmensanleihen fällig. Das könnte für den Anleihemarkt problematisch werden, es drohen Kursverluste.

Bill Priest leitet den Vermögensverwalter Epoch Investment Partners. Von New York aus legt er für Kunden aus der ganzen Welt über 42 Milliarden Dollar an.

Oscar Schafer überwacht den New Yorker Hedgefonds Rivulet Capital, der über eine Milliarde Dollar anlegt. Der Musikliebhaber, geschätztes Privatvermögen 500 Millionen Dollar, ist auch Chairman der New Yorker Philharmoniker.

Meryl Witmer ist mitverantwortlich für die Anlagestrategie der New Yorker Investmentfirma Eagle Capital Partners, die 25 Milliarden Dollar anlegt. 2013 berief sie Warren Buffett in das Direktorium von Berkshire Hathaway.

Abby Joseph Cohen ist leitende Anlagestrategin bei der Investmentbank Goldman Sachs in New York. Sie wurde weltweit berühmt durch ihre Vorhersage des großen Bullenmarktes in den Neunzigerjahren.

Scott Black gründete 1980 Delphi Management in Boston. Auf das Gespür des Value-Investors vertraut unter anderem New Yorks Exbürgermeister und Börsendienst-Gründer Michael Bloomberg. Black zählt zu den bekanntesten Sammlern impressionistischer und früher moderner Kunst.

Jeff Gundlach wird gefeiert als Nachfolger von Bill Gross als „Bondkönig“. 2009 gründete er mit Partnern Double- Line Capital in Los Angeles. Ihm vertrauen Anleger inzwischen rund 110 Milliarden Dollar an. Sein Privatvermögen wird vom US-Magazin „Forbe “ auf 1,9 Milliarden Dollar taxiert.

Bill Priest: Ohne Lohninflation werden die Renditen nicht stark anziehen und die Kurse nicht stark fallen. Der Dollar ist nach wie vor Leitwährung, höhere Defizite können wir aktuell verkraften. Das größte Thema ist die wachsende Bedeutung der Technologie. Technologie ist das neue Makro. Wenn Arbeitskräfte durch Technologie ersetzt werden, steigen die Margen. Wenn Gebäude und Anlagen durch Technologie ersetzt werden, steigt der Umsatz je Dollar Anlagevermögen. Werden weniger Sachanlagen benötigt, muss weniger Eigenkapital vorgehalten werden. Ausschüttungen an die Aktionäre können dadurch steigen. Wer kein kapitalschonendes Geschäftsmodell verfolgt, verliert an Boden. Geschäftsmodelle, die auf Bits aufbauen, werden sich gegenüber denen, die nur auf Atomen aufbauen, durchsetzen.

Henry Ellenbogen: Es hat Gründe, warum die sieben Top-Aktien der Welt – neben der „FAANG“-Gruppe aus Facebook, Apple, Amazon, Netflix und der Google-Mutter Alphabet gehören dazu noch Alibaba und Tencent aus China – Techplattformen sind. Diese globalen Plattformen erzeugen massiven Deflationsdruck. Amazon drückt die Preise von Konsumgütern und für Unternehmenstechnologie. Die sozialen Medien und Google sorgen für globale Informationstransparenz. Der technologische Wandel setzt sich in unterschiedlichsten Branchen durch. Kleine, wendige Unternehmen profitieren von diesen Plattformen. Im Wesentlichen schalten sie den Zwischenhandel aus und wenden sich direkt an die Kunden. Was die Steuerreform angeht, stimme ich Abby zu. Kapital wird in die USA fließen. Aber die zweite Ableitung ist noch wichtiger.