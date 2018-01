Bei BASF läuft der Aktienkurs den Unternehmenszahlen seit einiger Zeit voraus. Im Laufe des Jahres 2016 etwa stieg er in der Spitze um knapp 60 Prozent, obwohl das Geschäftsjahr schlecht lief. Negativer Höhepunkt war der Unfall am Stammwerk in Ludwigshafen, bei dem fünf Menschen starben (). Auch operativ hatte BASF damals Probleme: Der Umsatz ging infolge eines Sparten-Verkaufs und des niedrigen Ölpreises zurück, ebenso der operative Gewinn. Auch die Bilanzkennzahlen zeigten nach unten. Einzig der Aktienkurs stieg und stieg.

Gute Nachrichten bekamen Anleger dann 2017 nachgeliefert. Die Konjunktur in der Chemiebranche zog merklich an, der Ölpreis stieg. Zudem war BASF der lachende Dritte bei der Mega-Übernahme von Monsanto durch Bayer, weil BASF sich einen Teil des Bayer-Agrarchemie-Geschäfts sichern konnte. In der vergangenen Woche gab der Konzern dann den höchsten Nettogewinn seit sechs Jahren bekannt. Aktionäre können sich daher Hoffnung machen, dass die Dividende im Mai von 3,00 auf 3,15 Euro angehoben wird. Knapp drei Prozent Rendite würden sie zum aktuellen Kurs noch einfahren. Denn die Aktie notiert inzwischen sogar noch ein Stück über dem Stand von Ende 2016. In der vergangenen Woche markierte sie bei 98,80 Euro ein neues Allzeithoch. Bleibt der Kurs ein Indikator für die zukünftige Geschäftsentwicklung, steht den Ludwigshafenern erneut ein sehr gutes Jahr ins Haus.