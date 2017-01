HannoverEr gilt als erfolgreichste Goldmünze der Neuzeit und hat auch zum 50. Geburtstag nichts an Strahlkraft verloren. Als Klassiker unter den Wertanlagen ging der südafrikanische Krügerrand seit seiner Einführung 1967 gut 60 Millionen Mal über den Ladentisch - nach Branchenangaben mehr als alle anderen Goldmünzen zusammen. Der Gold-Krügerrand ist nicht nur dekorativ, sondern auch als legales Zahlungsmittel eine steuerfreie Anlage. Ursprünglich wurde die Münze nur in einer Größe mit 33,9 Gramm Gewicht herausgegeben. 31,1 Gramm (1 Unze) davon sind Feingold, der Rest ist Kupferlegierung, um die Oberfläche unempfindlich gegen Kratzer zu machen. Der Krügerrand hat daher - anders als konkurrierende Goldmünzen - 22 statt 24 Karat.

Die Aktionen zum 50-jährigen Krügerrand-Jubiläum in diesem Jahr laufen gerade an. In Südafrika hatte es schon zum 40. Jubiläum eine Sammler-Attraktion der besonderen Art gegeben: 40 Mega-Münzen mit einem Gewicht von einem Kilogramm Gold und einem Preis von damals rund 30 000 Euro. Sie waren innerhalb weniger Tage ausverkauft. Südafrikas Prägeanstalt will nach Branchenangaben an den Erfolg mit einer limitierten Auflage von 50 Krügerrand-Münzen im XXL-Gewicht von 50 Unzen geben - etwa 1,5 Kilogramm. Der Preis dürfte nach Branchenschätzungen bei etwa 100 000 Euro pro Münze liegen.