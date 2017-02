Was wollten die Ermittler finden?

Laut Staatsanwaltschaft sollte der Gang der Verhandlungen zwischen Deutscher Börse und London Stock Exchange bis zum 23. Februar 2016 geklärt werden. An diesem Tag hatte die Börse in einer ad-hoc-Mitteilung „als Reaktion auf aktuelle Marktgerüchte erstmals öffentlich bestätigt, dass Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss der Börsenbetreiber stattgefunden haben,“ so die Staatsanwaltschaft. Letztlich geht es darum, dass die Staatsanwaltschaft beweisen will, dass Kengeter, als er die Aktien kaufte, schon lange über die Fusion Bescheid wusste.

Wird Kengeter dadurch entlastet, dass die Käufe nicht heimlich abliefen?

Die Börse hat die Aktienkäufe offiziell gemeldet, im Geschäftsbericht ausführlich erklärt und von ihren Juristen prüfen lassen. Das zeigt, dass sich alle sehr sicher waren, ändert aber nichts daran, dass es sich um Insiderhandel gehandelt haben könnte.